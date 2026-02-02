GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 02 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

- Güncelleme Tarihi:

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 02 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

02 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Has Altın (0,9999): Alış 6.740,92 ₺ – Satış 6.969,62 ₺

Külçe (0,995): Alış 6.707,22 ₺ – Satış 6.934,77 ₺

Gram (24 Ayar): Alış 6.707,22 ₺ – Satış 7.152,48 ₺

22 Ayar Gram: Alış 6.147,21 ₺ – Satış 6.615,14 ₺

22 Ayar Hurda: Alış 6.147,21 ₺ – Satış 6.315,14 ₺

18 Ayar: Alış 4.646,49 ₺ – Satış 5.328,52 ₺

14 Ayar: Alış 3.777,36 ₺ – Satış 4.156,26 ₺

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?

Ata Cumhuriyet: Alış 44.821,68 ₺ – Satış 47.165,06 ₺

Ata Beşli: Alış 221.040,19 ₺ – Satış 235.399,51 ₺

Reşat & Hamit: Alış 44.188,43 ₺ – Satış 48.181,99 ₺

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın: Alış 10.784,33 ₺ – Satış 11.584,20 ₺

Yarım Altın: Alış 21.528,66 ₺ – Satış 23.168,40 ₺

Teklik (Tam): Alış 43.057,32 ₺ – Satış 46.191,80 ₺

Gremse: Alış 107.822,30 ₺ – Satış 115.111,36 ₺

Gremse Beşli: Alış 214.816,56 ₺ – Satış 235.378,57 ₺

