CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 02 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

02 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.740,92 ₺ – Satış 6.969,62 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.707,22 ₺ – Satış 6.934,77 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.707,22 ₺ – Satış 7.152,48 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.147,21 ₺ – Satış 6.615,14 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.147,21 ₺ – Satış 6.315,14 ₺
18 Ayar: Alış 4.646,49 ₺ – Satış 5.328,52 ₺
14 Ayar: Alış 3.777,36 ₺ – Satış 4.156,26 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 44.821,68 ₺ – Satış 47.165,06 ₺
Ata Beşli: Alış 221.040,19 ₺ – Satış 235.399,51 ₺
Reşat & Hamit: Alış 44.188,43 ₺ – Satış 48.181,99 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.784,33 ₺ – Satış 11.584,20 ₺
Yarım Altın: Alış 21.528,66 ₺ – Satış 23.168,40 ₺
Teklik (Tam): Alış 43.057,32 ₺ – Satış 46.191,80 ₺
Gremse: Alış 107.822,30 ₺ – Satış 115.111,36 ₺
Gremse Beşli: Alış 214.816,56 ₺ – Satış 235.378,57 ₺
Kaynak: Haber Merkezi