CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 03 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

03 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.221,03 ₺ – Satış 7.418,59 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.184,93 ₺ – Satış 7.381,50 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.184,93 ₺ – Satış 7.467,86 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.585,36 ₺ – Satış 6.906,87 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.585,36 ₺ – Satış 6.765,53 ₺
18 Ayar: Alış 4.977,64 ₺ – Satış 5.563,94 ₺
14 Ayar: Alış 4.046,46 ₺ – Satış 4.339,88 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 48.012,83 ₺ – Satış 49.856,16 ₺
Ata Beşli: Alış 236.769,73 ₺ – Satış 248.814,83 ₺
Reşat & Hamit: Alış 47.334,85 ₺ – Satış 50.930,40 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.550,35 ₺ – Satış 12.178,31 ₺
Yarım Altın: Alış 23.058,98 ₺ – Satış 24.354,24 ₺
Teklik (Tam): Alış 46.113,32 ₺ – Satış 48.556,08 ₺
Gremse: Alış 115.491,91 ₺ – Satış 121.056,81 ₺
Gremse Beşli: Alış 230.079,82 ₺ – Satış 247.638,39 ₺
Kaynak: Haber Merkezi