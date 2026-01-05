CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 05 Ocak 2026 Pazartesi Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

05 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.349,38 ₺ – Satış 6.421,84 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.317,64 ₺ – Satış 6.389,73 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.317,64 ₺ – Satış 6.464,49 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.790,45 ₺ – Satış 5.978,87 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.790,45 ₺ – Satış 5.856,52 ₺
18 Ayar: Alış 4.376,79 ₺ – Satış 4.816,38 ₺
14 Ayar: Alış 3.558,01 ₺ – Satış 3.756,
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 42.217,23 ₺ – Satış 43.157,54 ₺
Ata Beşli: Alış 208.189,37 ₺ – Satış 215.384,31 ₺
Reşat: Alış 41.621,08 ₺ – Satış 44.087,44 ₺
Hamit: Alış 41.621,08 ₺ – Satış 44.087,44 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 10.154,07 ₺ – Satış 10.551,32 ₺
Yarım: Alış 20.275,54 ₺ – Satış 21.082,03 ₺
Teklik: Alış 40.547,00 ₺ – Satış 42.032,13 ₺
Gremse: Alış 101.550,94 ₺ – Satış 104.791,73 ₺
Gremse Beşli: Alış 202.306,99 ₺ – Satış 214.365,93 ₺
