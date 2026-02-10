CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 10 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.330,88 ₺ – Satış 7.387,05 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.294,23 ₺ – Satış 7.350,12 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.294,23 ₺ – Satış 7.480,21 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.685,54 ₺ – Satış 6.877,51 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.685,54 ₺ – Satış 6.736,77 ₺
18 Ayar: Alış 5.053,36 ₺ – Satış 5.540,29 ₺
14 Ayar: Alış 4.108,02 ₺ – Satış 4.321,42 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 48.745,81 ₺ – Satış 49.646,94 ₺
Ata Beşli: Alış 240.384,32 ₺ – Satış 247.770,66 ₺
Reşat & Hamit: Alış 48.057,47 ₺ – Satış 50.716,66 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.908,43 ₺ – Satış 12.202,42 ₺
Yarım Altın: Alış 23.607,43 ₺ – Satış 24.416,69 ₺
Teklik (Tam): Alış 47.205,45 ₺ – Satış 48.615,23 ₺
Gremse: Alış 117.542,99 ₺ – Satış 120.542,16 ₺
Gremse Beşli: Alış 233.592,28 ₺ – Satış 246.599,16 ₺
Kaynak: Haber Merkezi