CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 11 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

11 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.302,53 ₺ – Satış 7.358,25 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.266,02 ₺ – Satış 7.321,46 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.266,02 ₺ – Satış 7.451,05 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.659,69 ₺ – Satış 6.850,70 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.659,69 ₺ – Satış 6.710,50 ₺
18 Ayar: Alış 5.033,82 ₺ – Satış 5.518,69 ₺
14 Ayar: Alış 4.092,13 ₺ – Satış 4.304,58 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 48.554,74 ₺ – Satış 49.450,67 ₺
Ata Beşli: Alış 239.442,07 ₺ – Satış 246.791,15 ₺
Reşat & Hamit: Alış 47.869,10 ₺ – Satış 50.516,16 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.862,38 ₺ – Satış 12.154,85 ₺
Yarım Altın: Alış 23.516,14 ₺ – Satış 24.321,50 ₺
Teklik (Tam): Alış 47.022,91 ₺ – Satış 48.425,70 ₺
Gremse: Alış 117.088,44 ₺ – Satış 120.072,22 ₺
Gremse Beşli: Alış 232.676,65 ₺ – Satış 245.624,27 ₺
Kaynak: Haber Merkezi