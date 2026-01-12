CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 12 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

11 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.423,90 ₺ – Satış 6.461,21 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.391,78 ₺ – Satış 6.428,90 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.391,78 ₺ – Satış 6.504,12 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.858,40 ₺ – Satış 6.015,53 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.858,40 ₺ – Satış 5.892,43 ₺
18 Ayar: Alış 4.428,15 ₺ – Satış 4.845,91 ₺
14 Ayar: Alış 3.599,77 ₺ – Satış 3.779,81 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 42.712,68 ₺ – Satış 43.422,16 ₺
Ata Beşli: Alış 210.632,62 ₺ – Satış 216.704,95 ₺
Reşat & Hamit: Alış 42.109,53 ₺ – Satış 44.357,76 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.302,11 ₺ – Satış 10.616,02 ₺
Yarım Altın: Alış 20.513,49 ₺ – Satış 21.211,30 ₺
Teklik (Tam): Alış 41.022,85 ₺ – Satış 42.289,85 ₺
Gremse: Alış 102.742,71 ₺ – Satış 105.434,27 ₺
Gremse Beşli: Alış 204.681,21 ₺ – Satış 215.680,33 ₺
