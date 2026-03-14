CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 14 Mart 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

14 Mart 2026 Cumartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.160,20 ₺ – Satış 7.241,28 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.124,39 ₺ – Satış 7.205,07 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.124,39 ₺ – Satış 7.325,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.776,80 ₺ – Satış 6.974,90 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.529,88 ₺ – Satış 6.604,49 ₺
18 Ayar: Alış 5.010,35 ₺ – Satış 5.820,00 ₺
14 Ayar: Alış 4.056,35 ₺ – Satış 4.645,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 47.622,54 ₺ – Satış 50.500,00 ₺
Ata Beşli: Alış 234.988,04 ₺ – Satış 252.500,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 46.988,14 ₺ – Satış 50.500,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.626,57 ₺ – Satış 12.225,00 ₺
Yarım Altın: Alış 23.046,29 ₺ – Satış 24.450,00 ₺
Teklik: Alış 45.945,47 ₺ – Satış 48.900,00 ₺
Gremse: Alış 114.852,19 ₺ – Satış 122.250,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 120.087,92 ₺ – Satış 126.750,00 ₺
Kaynak: Haber Merkezi