CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 14 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.446,22 ₺ – Satış 6.495,00 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.413,99 ₺ – Satış 6.462,52 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.413,99 ₺ – Satış 6.538,13 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.878,76 ₺ – Satış 6.046,99 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.878,76 ₺ – Satış 5.923,24 ₺
18 Ayar: Alış 4.443,54 ₺ – Satış 4.871,25 ₺
14 Ayar: Alış 3.612,28 ₺ – Satış 3.799,57 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 42.861,09 ₺ – Satış 43.649,21 ₺
Ata Beşli: Alış 211.364,48 ₺ – Satış 217.838,07 ₺
Reşat & Hamit: Alış 42.255,85 ₺ – Satış 44.589,70 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.311,00 ₺ – Satış 10.671,53 ₺
Yarım Altın: Alış 20.584,76 ₺ – Satış 21.322,21 ₺
Teklik (Tam): Alış 41.165,39 ₺ – Satış 42.510,98 ₺
Gremse: Alış 103.099,70 ₺ – Satış 105.985,57 ₺
Gremse Beşli: Alış 205.392,40 ₺ – Satış 216.808,10 ₺
