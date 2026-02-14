CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 14 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.323,54 ₺ – Satış 7.413,41 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.286,92 ₺ – Satış 7.376,34 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.286,92 ₺ – Satış 7.490,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.432,39 ₺ – Satış 6.604,86 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 7.338,30 ₺ – Satış 6.728,63 ₺
18 Ayar: Alış 5.124,65 ₺ – Satış 5.900,00 ₺
14 Ayar: Alış 4.148,89 ₺ – Satış 4.700,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 48.708,93 ₺ – Satış 51.000,00 ₺
Ata Beşli: Alış 240.348,72 ₺ – Satış 255.000,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 48.060,06 ₺ – Satış 51.000,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.895,33 ₺ – Satış 12.350,00 ₺
Yarım Altın: Alış 23.593,19 ₺ – Satış 24.700,00 ₺
Teklik : Alış 47.162,87 ₺ – Satış 49.400,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 117.472,26 ₺ – Satış 123.500,00 ₺
Kaynak: Haber Merkezi