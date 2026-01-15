CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 15 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.306,51 ₺ – Satış 6.347,30 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.274,98 ₺ – Satış 6.315,56 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.392,50 ₺ – Satış 6.520,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.751,34 ₺ – Satış 5.909,48 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.751,34 ₺ – Satış 5.788,55 ₺
18 Ayar: Alış 4.495,63 ₺ – Satış 5.210,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.639,64 ₺ – Satış 4.140,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 42.730,22 ₺ – Satış 44.850,00 ₺
Ata Beşli: Alış 210.847,43 ₺ – Satış 224.250,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 42.160,99 ₺ – Satış 44.850,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.279,55 ₺ – Satış 10.830,00 ₺
Yarım Altın: Alış 20.526,10 ₺ – Satış 21.660,00 ₺
Teklik : Alış 41.052,20 ₺ – Satış 43.320,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 200.940,88 ₺ – Satış 211.877,94 ₺
Kaynak: Haber Merkezi