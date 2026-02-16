CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 16 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.258,26 ₺ – Satış 7.312,59 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.221,97 ₺ – Satış 7.276,03 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.221,97 ₺ – Satış 7.352,43 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.619,31 ₺ – Satış 6.808,19 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.619,31 ₺ – Satış 6.668,86 ₺
18 Ayar: Alış 5.003,30 ₺ – Satış 5.484,45 ₺
14 Ayar: Alış 4.067,32 ₺ – Satış 4.277,87 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 48.260,37 ₺ – Satış 49.143,83 ₺
Ata Beşli: Alış 237.990,43 ₺ – Satış 245.259,79 ₺
Reşat & Hamit: Alış 47.578,89 ₺ – Satış 50.202,71 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.786,97 ₺ – Satış 11.983,18 ₺
Yarım Altın: Alış 23.373,57 ₺ – Satış 24.018,01 ₺
Teklik (Tam): Alış 46.737,83 ₺ – Satış 48.125,22 ₺
Gremse: Alış 116.378,58 ₺ – Satış 119.327,16 ₺
Gremse Beşli: Alış 231.266,03 ₺ – Satış 244.100,16 ₺
