CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 17 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

17 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.491,59 ₺ – Satış 6.555,35 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.274,98 ₺ – Satış 6.315,56 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.459,13 ₺ – Satış 6.597,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.751,34 ₺ – Satış 5.909,48 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.920,13 ₺ – Satış 5.978,88 ₺
18 Ayar: Alış 4.542,49 ₺ – Satış 5.210,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.677,57 ₺ – Satış 4.140,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 43.175,61 ₺ – Satış 44.850,00 ₺
Ata Beşli: Alış 213.045,17 ₺ – Satış 224.250,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 42.600,45 ₺ – Satış 44.850,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.386,70 ₺ – Satış 10.830,00 ₺
Yarım Altın: Alış 20.740,05 ₺ – Satış 21.660,00 ₺
Teklik : Alış 41.480,11 ₺ – Satış 43.320,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 200.940,88 ₺ – Satış 211.877,94 ₺
