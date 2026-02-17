CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 17 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

17 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.140,79 ₺ – Satış 7.207,62 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.105,08 ₺ – Satış 7.171,58 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.105,08 ₺ – Satış 7.246,88 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.512,18 ₺ – Satış 6.710,46 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.512,18 ₺ – Satış 6.573,13 ₺
18 Ayar: Alış 4.922,32 ₺ – Satış 5.405,72 ₺
14 Ayar: Alış 4.001,49 ₺ – Satış 4.216,46 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 47.479,30 ₺ – Satış 48.438,36 ₺
Ata Beşli: Alış 234.138,67 ₺ – Satış 241.739,04 ₺
Reşat & Hamit: Alış 46.808,85 ₺ – Satış 49.482,04 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.596,21 ₺ – Satış 11.856,28 ₺
Yarım Altın: Alış 22.995,28 ₺ – Satış 23.703,30 ₺
Teklik (Tam): Alış 45.981,40 ₺ – Satış 47.434,37 ₺
Gremse: Alış 114.495,05 ₺ – Satış 117.614,20 ₺
Gremse Beşli: Alış 227.523,10 ₺ – Satış 240.596,05 ₺
Kaynak: Haber Merkezi