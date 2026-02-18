CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 18 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

18 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.289,72 ₺ – Satış 7.359,39 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.253,27 ₺ – Satış 7.322,59 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.253,27 ₺ – Satış 7.399,48 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.648,00 ₺ – Satış 6.851,75 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.648,00 ₺ – Satış 6.711,54 ₺
18 Ayar: Alış 5.024,98 ₺ – Satış 5.519,54 ₺
14 Ayar: Alış 4.084,95 ₺ – Satış 4.305,24 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 48.469,52 ₺ – Satış 49.458,29 ₺
Ata Beşli: Alış 239.021,85 ₺ – Satış 246.829,17 ₺
Reşat & Hamit: Alış 47.785,09 ₺ – Satış 50.523,95 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.838,06 ₺ – Satış 12.105,93 ₺
Yarım Altın: Alış 23.474,87 ₺ – Satış 24.202,41 ₺
Teklik (Tam): Alış 46.940,38 ₺ – Satış 48.433,16 ₺
Gremse: Alış 116.882,95 ₺ – Satış 120.090,72 ₺
Gremse Beşli: Alış 232.268,30 ₺ – Satış 245.662,12 ₺
Kaynak: Haber Merkezi