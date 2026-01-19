CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 19 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.449,76 ₺ – Satış 6.490,35 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.417,51 ₺ – Satış 6.457,90 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.417,51 ₺ – Satış 6.533,46 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.881,98 ₺ – Satış 6.042,66 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.881,98 ₺ – Satış 5.919,00 ₺
18 Ayar: Alış 4.445,98 ₺ – Satış 4.867,76 ₺
14 Ayar: Alış 3.614,26 ₺ – Satış 3.796,86 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 42.884,61 ₺ – Satış 43.618,01 ₺
Ata Beşli: Alış 211.480,48 ₺ – Satış 217.682,34 ₺
Reşat & Hamit: Alış 42.279,04 ₺ – Satış 44.557,83 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.316,66 ₺ – Satış 10.663,90 ₺
Yarım Altın: Alış 20.596,06 ₺ – Satış 21.306,96 ₺
Teklik (Tam): Alış 41.187,98 ₺ – Satış 42.480,59 ₺
Gremse: Alış 103.156,28 ₺ – Satış 105.909,80 ₺
Gremse Beşli: Alış 205.505,12 ₺ – Satış 216.653,10 ₺
