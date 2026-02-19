CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 19 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

19 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.296,56 ₺ – Satış 7.367,23 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.260,08 ₺ – Satış 7.329,30 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.259,55 ₺ – Satış 7.455,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.432,39 ₺ – Satış 6.604,86 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.653,62 ₺ – Satış 6.718,18 ₺
18 Ayar: Alış 5.105,08 ₺ – Satış 5.845,00 ₺
14 Ayar: Alış 4.132,84 ₺ – Satış 4.645,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 48.522,99 ₺ – Satış 50.475,00 ₺
Ata Beşli: Alış 240.348,72 ₺ – Satış 255.000,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 47.875,80 ₺ – Satış 51.000,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.849,59 ₺ – Satış 12.180,00 ₺
Yarım Altın: Alış 23.502,46 ₺ – Satış 24.360,00 ₺
Teklik : Alış 46.980,49 ₺ – Satış 48.720,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 117.021,87 ₺ – Satış 123.500,00 ₺
