CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 1 Aralık 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi?

1 Aralık 2025 Pazar günü saat 11.06 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Konya'da altın piyasası nasıl? (ALIŞ-SATIŞ)
Gram (24 Ayar): Alış 5.805,19 ₺ – Satış 5.930,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.253,91 ₺ – Satış 5.409,87 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.224,46 ₺ – Satış 5.261,37 ₺
18 Ayar: Alış 4.067,72 ₺ – Satış 4.650,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.293,21 ₺ – Satış 3.695,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 38.819,86 ₺ – Satış 41.180,00 ₺
Ata Beşli: Alış 191.476,06 ₺ – Satış 205.900,00 ₺
Reşat: Alış 38.287,50 ₺ – Satış 41.180,00 ₺
Hamit: Alış 38.287,50 ₺ – Satış 41.180,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 9.380,08 ₺ – Satış 9.890,00 ₺
Yarım: Alış 18.758,28 ₺ – Satış 19.780,00 ₺
Teklik (Tam): Alış 37.409,03 ₺ – Satış 38.760,00 ₺
Gremse (2,5'luk): Alış 94.119,13 ₺ – Satış 98.900,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 186.920,98 ₺ – Satış 186.920,98 ₺
