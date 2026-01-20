CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 20 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

20 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.606,73 ₺ – Satış 6.645,32 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.573,70 ₺ – Satış 6.612,09 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.573,70 ₺ – Satış 6.689,46 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.025,14 ₺ – Satış 6.186,94 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.025,14 ₺ – Satış 6.060,33 ₺
18 Ayar: Alış 4.554,18 ₺ – Satış 4.983,99 ₺
14 Ayar: Alış 3.702,22 ₺ – Satış 3.887,51 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 43.928,32 ₺ – Satış 44.659,46 ₺
Ata Beşli: Alış 216.627,42 ₺ – Satış 222.879,87 ₺
Reşat & Hamit: Alış 43.308,01 ₺ – Satış 45.621,72 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.567,75 ₺ – Satış 10.918,52 ₺
Yarım Altın: Alış 21.097,32 ₺ – Satış 21.815,70 ₺
Teklik (Tam): Alış 42.190,40 ₺ – Satış 43.494,89 ₺
Gremse: Alış 105.666,86 ₺ – Satış 108.438,57 ₺
Gremse Beşli: Alış 210.506,63 ₺ – Satış 221.826,05 ₺
Kaynak: Haber Merkezi