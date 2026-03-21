CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 21 Mart 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

21 Mart 2026 Cumartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.828,97 ₺ – Satış 7.043,86 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.794,83 ₺ – Satış 7.008,64 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.794,83 ₺ – Satış 7.160,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.776,80 ₺ – Satış 6.974,90 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.529,88 ₺ – Satış 6.604,49 ₺
18 Ayar: Alış 5.010,35 ₺ – Satış 5.820,00 ₺
14 Ayar: Alış 4.056,35 ₺ – Satış 4.645,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 45.302,19 ₺ – Satış 49.800,00 ₺
Ata Beşli: Alış 234.988,04 ₺ – Satış 252.500,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 45.040,30 ₺ – Satış 49.800,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.073,40 ₺ – Satış 12.075,00 ₺
Yarım Altın: Alış 21.973,62 ₺ – Satış 24.150,00 ₺
Teklik: Alış 43.907,78 ₺ – Satış 48.300,00 ₺
Gremse: Alış 109.539,28 ₺ – Satış 120.750,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 120.087,92 ₺ – Satış 126.750,00 ₺
Kaynak: Haber Merkezi