CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 21 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

21 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.810,14 ₺ – Satış 6.860,75 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.776,09 ₺ – Satış 6.826,45 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.776,09 ₺ – Satış 6.906,32 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.210,64 ₺ – Satış 6.387,51 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.210,64 ₺ – Satış 6.256,80 ₺
18 Ayar: Alış 4.694,40 ₺ – Satış 5.145,56 ₺
14 Ayar: Alış 3.816,21 ₺ – Satış 4.013,54 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 45.280,80 ₺ – Satış 46.107,24 ₺
Ata Beşli: Alış 223.297,01 ₺ – Satış 230.105,22 ₺
Reşat & Hamit: Alış 44.641,39 ₺ – Satış 47.100,69 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.893,11 ₺ – Satış 11.272,48 ₺
Yarım Altın: Alış 21.746,87 ₺ – Satış 22.522,93 ₺
Teklik (Tam): Alış 43.489,37 ₺ – Satış 44.904,91 ₺
Gremse: Alış 108.920,17 ₺ – Satış 111.953,95 ₺
Gremse Beşli: Alış 216.987,77 ₺ – Satış 229.017,25 ₺
Kaynak: Haber Merkezi