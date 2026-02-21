CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 21 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

21 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.426,03 ₺ – Satış 7.472,16 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.388,90 ₺ – Satış 7.434,80 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.393,79 ₺ – Satış 7.532,46 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.776,80 ₺ – Satış 6.974,90 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.772,31 ₺ – Satış 6.815,07 ₺
18 Ayar: Alış 5.122,34 ₺ – Satış 5.618,74 ₺
14 Ayar: Alış 4.164,09 ₺ – Satış 4.382,62 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 49.390,58 ₺ – Satış 50.475,00 ₺
Ata Beşli: Alış 243.712,24 ₺ – Satış 255.000,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 48.732,63 ₺ – Satış 51.000,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 12.061,80 ₺ – Satış 12.480,00 ₺
Yarım Altın: Alış 23.923,36 ₺ – Satış 24.960,00 ₺
Teklik : Alış 47.822,88 ₺ – Satış 49.920,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 119.116,20 ₺ – Satış 124.800,00 ₺
