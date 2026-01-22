CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 22 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi?

22 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.833,76 ₺ – Satış 6.887,00 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.798,69 ₺ – Satış 6.852,57 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.799,00 ₺ – Satış 6.931,41 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.751,34 ₺ – Satış 5.909,48 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.231,64 ₺ – Satış 6.281,40 ₺
18 Ayar: Alış 4.542,49 ₺ – Satış 5.210,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.677,57 ₺ – Satış 4.140,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 45.447,44 ₺ – Satış 47.320,00 ₺
Ata Beşli: Alış 224.329,22 ₺ – Satış 238.000,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 44.856,81 ₺ – Satış 47.600,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.938,31 ₺ – Satış 11.435,00 ₺
Yarım Altın: Alış 21.841,50 ₺ – Satış 22.870,00 ₺
Teklik : Alış 43.694,88 ₺ – Satış 45.740,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 109.434,75 ₺ – Satış 114.350,00 ₺
