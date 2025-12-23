CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 23 Aralık 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

23 Aralık 2025 Salı günü saat 10.00 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Konya'da altın piyasası nasıl? (ALIŞ-SATIŞ)
Gram (24 Ayar): Alış 6.127,19 ₺ – Satış 6.234,27 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.616,10 ₺ – Satış 5.765,32 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.616,15 ₺ – Satış 5.647,39 ₺
18 Ayar: Alış 4.244,97 ₺ – Satış 4.644,36 ₺
14 Ayar: Alış 3.451,38 ₺ – Satış 3.623,24 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 40.947,85 ₺ – Satış 41.618,84 ₺
Ata Beşli: Alış 201.926,45 ₺ – Satış 207.695,13 ₺
Reşat: Alış 40.372,03 ₺ – Satış 42.516,18 ₺
Hamit: Alış 40.372,03 ₺ – Satış 42.514,38 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 9.849,17 ₺ – Satış 10.175,10 ₺
Yarım: Alış 19.666,72 ₺ – Satış 20.330,31 ₺
Teklik (Tam): Alış 39.329,48 ₺ – Satış 40.538,83 ₺
Gremse (2,5'luk): Alış 98.501,63 ₺ – Satış 101.052,72 ₺
Gremse Beşli: Alış 196.236,63 ₺ – Satış 206.715,89 ₺
Kaynak: Haber Merkezi