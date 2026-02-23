CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 23 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

23 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.467,17 ₺ – Satış 7.554,12 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.429,84 ₺ – Satış 7.516,35 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.429,84 ₺ – Satış 7.595,28 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.809,83 ₺ – Satış 7.033,06 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.809,83 ₺ – Satış 6.889,13 ₺
18 Ayar: Alış 5.147,31 ₺ – Satış 5.665,59 ₺
14 Ayar: Alış 4.184,39 ₺ – Satış 4.419,16 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 49.649,42 ₺ – Satış 50.767,02 ₺
Ata Beşli: Alış 244.840,38 ₺ – Satış 253.360,58 ₺
Reşat & Hamit: Alış 48.948,33 ₺ – Satış 51.860,88 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 12.126,23 ₺ – Satış 12.426,27 ₺
Yarım Altın: Alış 24.046,32 ₺ – Satış 24.842,83 ₺
Teklik (Tam): Alış 48.083,05 ₺ – Satış 49.714,77 ₺
Gremse: Alış 119.728,24 ₺ – Satış 123.268,47 ₺
Gremse Beşli: Alış 237.922,43 ₺ – Satış 252.162,65 ₺
Kaynak: Haber Merkezi