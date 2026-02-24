CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 24 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.441,98 ₺ – Satış 7.496,29 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.404,77 ₺ – Satış 7.458,81 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.404,77 ₺ – Satış 7.537,12 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.786,86 ₺ – Satış 6.979,21 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.786,86 ₺ – Satış 6.836,39 ₺
18 Ayar: Alış 5.129,94 ₺ – Satış 5.622,22 ₺
14 Ayar: Alış 4.170,27 ₺ – Satış 4.385,33 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 49.481,92 ₺ – Satış 50.378,33 ₺
Ata Beşli: Alış 244.014,36 ₺ – Satış 251.420,79 ₺
Reşat & Hamit: Alış 48.783,19 ₺ – Satış 51.463,82 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 12.085,32 ₺ – Satış 12.331,13 ₺
Yarım Altın: Alış 23.965,20 ₺ – Satış 24.652,63 ₺
Teklik (Tam): Alış 47.920,84 ₺ – Satış 49.334,14 ₺
Gremse: Alış 119.324,32 ₺ – Satış 122.324,70 ₺
Gremse Beşli: Alış 237.119,75 ₺ – Satış 250.232,03 ₺
Kaynak: Haber Merkezi