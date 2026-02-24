GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DOLAR
43,89
EURO
51,72
STERLİN
59,22
GRAM
7.478,42
ÇEYREK
12.341,40
YARIM ALTIN
24.600,52
CUMHURİYET ALTINI
48.991,61
EKONOMİ Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 24 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya'da altın fiyatları: 24 Şubat 2026 Konya'da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Has Altın (0,9999): Alış 7.441,98 ₺ – Satış 7.496,29 ₺

Külçe (0,995): Alış 7.404,77 ₺ – Satış 7.458,81 ₺

Gram (24 Ayar): Alış 7.404,77 ₺ – Satış 7.537,12 ₺

22 Ayar Gram: Alış 6.786,86 ₺ – Satış 6.979,21 ₺

22 Ayar Hurda: Alış 6.786,86 ₺ – Satış 6.836,39 ₺

18 Ayar: Alış 5.129,94 ₺ – Satış 5.622,22 ₺

14 Ayar: Alış 4.170,27 ₺ – Satış 4.385,33 ₺

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?

Ata Cumhuriyet: Alış 49.481,92 ₺ – Satış 50.378,33 ₺

Ata Beşli: Alış 244.014,36 ₺ – Satış 251.420,79 ₺

Reşat & Hamit: Alış 48.783,19 ₺ – Satış 51.463,82 ₺

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın: Alış 12.085,32 ₺ – Satış 12.331,13 ₺

Yarım Altın: Alış 23.965,20 ₺ – Satış 24.652,63 ₺

Teklik (Tam): Alış 47.920,84 ₺ – Satış 49.334,14 ₺

Gremse: Alış 119.324,32 ₺ – Satış 122.324,70 ₺

Gremse Beşli: Alış 237.119,75 ₺ – Satış 250.232,03 ₺

Kaynak: Haber Merkezi

