CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 25 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

25 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.050,48 ₺ – Satış 7.097,04 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.015,22 ₺ – Satış 7.061,55 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.015,22 ₺ – Satış 7.165,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.432,39 ₺ – Satış 6.604,86 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.429,82 ₺ – Satış 6.472,93 ₺
18 Ayar: Alış 4.933,57 ₺ – Satış 5.600,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.994,19 ₺ – Satış 4.450,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 46.892,79 ₺ – Satış 48.100,00 ₺
Ata Beşli: Alış 231.387,16 ₺ – Satış 240.500,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 46.268,11 ₺ – Satış 48.100,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.280,93 ₺ – Satış 11.625,00 ₺
Yarım Altın: Alış 22.525,65 ₺ – Satış 23.250,00 ₺
Teklik : Alış 45.051,31 ₺ – Satış 46.500,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 112.831,96 ₺ – Satış 116.250,00 ₺
