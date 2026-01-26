CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 26 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altında tarihi zirve!

26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.229,23 ₺ – Satış 7.280,26 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.193,09 ₺ – Satış 7.243,86 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.193,09 ₺ – Satış 7.328,61 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.592,84 ₺ – Satış 6.778,09 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.592,84 ₺ – Satış 6.639,38 ₺
18 Ayar: Alış 4.983,29 ₺ – Satış 5.460,20 ₺
14 Ayar: Alış 4.051,06 ₺ – Satış 4.258,95 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 48.067,37 ₺ – Satış 48.926,54 ₺
Ata Beşli: Alış 237.038,69 ₺ – Satış 244.175,41 ₺
Reşat & Hamit: Alış 47.388,62 ₺ – Satış 49.980,75 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.563,47 ₺ – Satış 11.951,23 ₺
Yarım Altın: Alış 23.085,17 ₺ – Satış 23.900,13 ₺
Teklik (Tam): Alış 46.165,70 ₺ – Satış 47.650,70 ₺
Gremse: Alış 115.623,11 ₺ – Satış 118.799,58 ₺
Gremse Beşli: Alış 230.341,18 ₺ – Satış 243.020,91 ₺
Kaynak: Haber Merkezi