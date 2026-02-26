CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 26 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

26 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.377,15 ₺ – Satış 7.463,30 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.340,01₺ – Satış 7.425,99 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.393,79 ₺ – Satış 7.532,46 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.776,80 ₺ – Satış 6.974,90 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.727,50 ₺ – Satış 6.807,24 ₺
18 Ayar: Alış 5.162,17 ₺ – Satış 5.845,00 ₺
14 Ayar: Alış 4.179,27 ₺ – Satış 4.645,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 49.069,39 ₺ – Satış 51.965,00 ₺
Ata Beşli: Alış 242.127,37 ₺ – Satış 259.825,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 48.463,06 ₺ – Satış 51.965,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.993,91 ₺ – Satış 12.525,00 ₺
Yarım Altın: Alış 12.525,00 ₺ – Satış 25.050,00 ₺
Teklik: Alış 47.554,82 ₺ – Satış 50.100,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 119.116,20 ₺ – Satış 124.800,00 ₺
