CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 27 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi?

27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.308,31 ₺ – Satış 7.350,54 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.271,77 ₺ – Satış 7.313,78 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.271,77 ₺ – Satış 7.399,35 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.664,96 ₺ – Satış 6.843,51 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.664,96 ₺ – Satış 6.703,47 ₺
18 Ayar: Alış 5.037,80 ₺ – Satış 5.512,90 ₺
14 Ayar: Alış 4.095,37 ₺ – Satış 4.300,06 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 48.593,16 ₺ – Satış 49.398,81 ₺
Ata Beşli: Alış 239.631,52 ₺ – Satış 246.532,34 ₺
Reşat & Hamit: Alış 47.906,98 ₺ – Satış 50.463,19 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.689,96 ₺ – Satış 12.066,60 ₺
Yarım Altın: Alış 23.337,69 ₺ – Satış 24.130,83 ₺
Teklik (Tam): Alış 46.670,68 ₺ – Satış 48.110,65 ₺
Gremse: Alış 116.887,84 ₺ – Satış 119.946,30 ₺
Gremse Beşli: Alış 232.860,75 ₺ – Satış 245.366,69 ₺
Kaynak: Haber Merkezi