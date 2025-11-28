GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 28 Kasım 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi?

- Güncelleme Tarihi:

28 Kasım 2025 Cuma günü saat 09.22 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Konya'da altın piyasası nasıl? (ALIŞ-SATIŞ)

Gram (24 Ayar): Alış 5.762,66  ₺ – Satış 5.900,00 ₺

22 Ayar Gram: Alış 5.253,91 ₺ – Satış 5.409,87 ₺

22 Ayar Hurda: Alış 5.224,46 ₺ – Satış 5.261,37 ₺

18 Ayar: Alış 4.052,69 ₺ – Satış 4.650,00 ₺

14 Ayar: Alış 3.281,03 ₺ – Satış 3.695,00 ₺

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?

Ata Cumhuriyet: Alış 38.535,46 ₺ – Satış 40.280,00 ₺

Ata Beşli: Alış 190.073,29 ₺ – Satış 201.400,00 ₺

Reşat: Alış 38.007,00 ₺ – Satış 40.280,00 ₺

Hamit: Alış 38.007,00 ₺ – Satış 40.280,00 ₺

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek: Alış 9.311,36 ₺ – Satış 9.690,00 ₺

Yarım: Alış 18.620,85 ₺ – Satış 19.380,00 ₺

Teklik (Tam): Alış 37.409,03 ₺ – Satış 38.760,00 ₺

Gremse (2,5'luk): Alış 92.671,44 ₺ – Satış 96.900,00 ₺

Gremse Beşli: Alış 186.920,98 ₺ – Satış 186.920,98 ₺

Kaynak: Haber Merkezi

