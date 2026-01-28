CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 28 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.555,60 ₺ – Satış 7.601,02 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.517,82 ₺ – Satış 7.563,02 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.517,82 ₺ – Satış 7.651,50 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.890,48 ₺ – Satış 7.076,72 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.890,48 ₺ – Satış 6.931,90 ₺
18 Ayar: Alış 5.208,27 ₺ – Satış 5.700,77 ₺
14 Ayar: Alış 4.233,94 ₺ – Satış 4.446,60 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 50.237,41 ₺ – Satış 51.082,18 ₺
Ata Beşli: Alış 247.739,97 ₺ – Satış 254.933,46 ₺
Reşat & Hamit: Alış 49.528,01 ₺ – Satış 52.182,83 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 12.085,51 ₺ – Satış 12.477,79 ₺
Yarım Altın: Alış 24.127,37 ₺ – Satış 24.953,14 ₺
Teklik (Tam): Alış 48.249,88 ₺ – Satış 49.750,13 ₺
Gremse: Alış 120.842,99 ₺ – Satış 124.033,73 ₺
Gremse Beşli: Alış 240.740,10 ₺ – Satış 253.728,09 ₺
Kaynak: Haber Merkezi