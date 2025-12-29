CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 29 Aralık 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram (24 Ayar): Alış 6.232,28 ₺ – Satış 6.430,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.690,42 ₺ – Satış 5.858,24 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.690,42 ₺ – Satış 5.738,36 ₺
18 Ayar: Alış 4.382,96 ₺ – Satış 5.070,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.548,42 ₺ – Satış 4.030,00
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 41.898,38 ₺ – Satış 43.640,00 ₺
Ata Beşli: Alış 205.563,02 ₺ – Satış 218.200,00 ₺
Reşat: Alış 41.104,32 ₺ – Satış 43.640,00 ₺
Hamit: Alış 41.104,32 ₺ – Satış 43.640,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 10.022,92 ₺ – Satış 10.530,00 ₺
Yarım: Alış 20.011,66 ₺ – Satış 21.060,00 ₺
Teklik (Tam): Alış 40.023,32 ₺ – Satış 42.120,00 ₺
Gremse (2,5'luk): Alış 100.239,26 ₺ – Satış 105.300,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 198.812,46 ₺ – Satış 210.040,85 ₺
