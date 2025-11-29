CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 29 Kasım 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 10.22 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Konya'da altın piyasası nasıl? (ALIŞ-SATIŞ)
Gram (24 Ayar): Alış 5.784,05 ₺ – Satış 5.928,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.253,91 ₺ – Satış 5.409,87 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.224,46 ₺ – Satış 5.261,37 ₺
18 Ayar: Alış 4.067,72 ₺ – Satış 4.650,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.293,21 ₺ – Satış 3.695,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 38.535,46 ₺ – Satış 40.280,00 ₺
Ata Beşli: Alış 190.073,29 ₺ – Satış 201.400,00 ₺
Reşat: Alış 38.007,00 ₺ – Satış 40.280,00 ₺
Hamit: Alış 38.007,00 ₺ – Satış 40.280,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 9.345,91 ₺ – Satış 9.690,00 ₺
Yarım: Alış 18.689,94 ₺ – Satış 19.380,00 ₺
Teklik (Tam): Alış 37.409,03 ₺ – Satış 38.760,00 ₺
Gremse (2,5'luk): Alış 92.671,44 ₺ – Satış 96.900,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 186.920,98 ₺ – Satış 186.920,98 ₺
