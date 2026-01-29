GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 29 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

- Güncelleme Tarihi:

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 29 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

29 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Has Altın (0,9999): Alış 8.008,35  ₺ – Satış 8.080,33 ₺

Külçe (0,995): Alış 7.968,31 ₺ – Satış 8.039,93 ₺

Gram (24 Ayar): Alış 7.963,36 ₺ – Satış 8.117,90 ₺

22 Ayar Gram: Alış 6.432,39 ₺ – Satış 6.604,86 ₺

22 Ayar Hurda: Alış 7.303,58 ₺ – Satış 7.369,97 ₺

18 Ayar: Alış 5.601,10 ₺ – Satış 6.100,00 ₺

14 Ayar: Alış 4.534,62 ₺ – Satış 4.795,00 ₺

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?

Ata Cumhuriyet: Alış 53.265,17 ₺ – Satış 55.130,00 ₺

Ata Beşli: Alış 262.631,09 ₺ – Satış 275.650,00 ₺

Reşat & Hamit: Alış 52.488,50 ₺ – Satış 55.130,00 ₺

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın: Alış 12.807,28 ₺ – Satış 13.350,00 ₺

Yarım Altın: Alış 25.579,79 ₺ – Satış 26.700,00 ₺

Teklik : Alış 51.159,59  ₺ – Satış 53.400,00 ₺

Gremse: Alış 41.052,20  ₺ – Satış 105.500,00 ₺

Gremse Beşli: Alış 128.001,35 ₺ – Satış 133.500,00 ₺

Kaynak: Haber Merkezi

