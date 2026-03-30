CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 30 Mart 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

30 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.669,19 ₺ – Satış 6.742,73 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.636,80 ₺ – Satış 6.709,02 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.631,71 ₺ – Satış 6.900,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.776,80 ₺ – Satış 6.974,90 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.082,97 ₺ – Satış 6.149,85 ₺
18 Ayar: Alış 4.665,71 ₺ – Satış 5.575,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.777,33 ₺ – Satış 4.430,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 44.249,05 ₺ – Satış 51.500,00 ₺
Ata Beşli: Alış 234.988,04 ₺ – Satış 252.500,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 43.963,25 ₺ – Satış 51.500,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.808,60 ₺ – Satış 12.500,00 ₺
Yarım Altın: Alış 21.451,10 ₺ – Satış 25.000,00 ₺
Teklik: Alış 42.497,50 ₺ – Satış 49.800,00 ₺
Gremse: Alış 106.020,97 ₺ – Satış 124.000,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 120.087,92 ₺ – Satış 126.750,00 ₺
Kaynak: Haber Merkezi