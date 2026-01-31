CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 31 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

31 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.202,47 ₺ – Satış 7.671,43 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.166,46 ₺ – Satış 7.633,07 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.166,46 ₺ – Satış 7.750,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.432,39 ₺ – Satış 6.604,86 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.568,44 ₺ – Satış 6.996,81 ₺
18 Ayar: Alış 5.039,93 ₺ – Satış 5.620,00 ₺
14 Ayar: Alış 4.080,30 ₺ – Satış 4.550,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 47.903,73 ₺ – Satış 53.100,00 ₺
Ata Beşli: Alış 236.375,55 ₺ – Satış 265.500,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 47.265,59 ₺ – Satış 53.100,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.524,13 ₺ – Satış 12.925,00 ₺
Yarım Altın: Alış 23.011,28 ₺ – Satış 25.850,00 ₺
Teklik : Alış 46.022,55 ₺ – Satış 51.700,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 115.264,46 ₺ – Satış 129.250,00 ₺
