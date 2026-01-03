CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 3 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

03 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.234,76 ₺ – Satış 6.288,32 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.143,66 ₺ – Satış 6.269,62 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.685,92 ₺ – Satış 5.854,57 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.685,92 ₺ – Satış 5.734,76 ₺
18 Ayar: Alış 4.358,96 ₺ – Satış 5.070,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.528,99 ₺ – Satış 4.030,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 41.054,64 ₺ – Satış 41.856,62 ₺
Ata Beşli: Alış 204.437,61 ₺ – Satış 218.200,00 ₺
Reşat: Alış 40.879,28 ₺ – Satış 43.640,00 ₺
Hamit: Alış 40.879,28 ₺ – Satış 43.640,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 9.968,05 ₺ – Satış 10.530,00 ₺
Yarım: Alış 19.902,10 ₺ – Satış 21.060,00 ₺
Teklik (Tam): Alış 39.804,20 ₺ – Satış 42.120,00 ₺
Gremse: Alış 99.690,48 ₺ – Satış 105.300,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 196.735,83 ₺ – Satış 207.904,22 ₺
Kaynak: Haber Merkezi