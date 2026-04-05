CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 5 Nisan 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

5 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.768,44 ₺ – Satış 6.845,50 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.734,83 ₺ – Satış 6.811,21 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.734,84 ₺ – Satış 6.920,19 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.776,80 ₺ – Satış 6.974,90 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.172,85 ₺ – Satış 6.242,84 ₺
18 Ayar: Alış 4.665,74 ₺ – Satış 5.133,99 ₺
14 Ayar: Alış 3.792,95 ₺ – Satış 4.004,55 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 44.947,39 ₺ – Satış 47.943,78 ₺
Ata Beşli: Alış 221.939,78 ₺ – Satış 234.807,75 ₺
Reşat & Hamit: Alış 44.156,92 ₺ – Satış 49.000,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.971,41 ₺ – Satış 11.700,50 ₺
Yarım Altın: Alış 21.756,17 ₺ – Satış 23.501,50 ₺
Teklik: Alış 43.377,62 ₺ – Satış 46.954,66 ₺
Gremse: Alış 108.412,43 ₺ – Satış 115.149,65 ₺
Gremse Beşli: Alış 215.696,56 ₺ – Satış 228.529,59 ₺
Kaynak: Haber Merkezi