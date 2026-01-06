CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 6 Ocak 2026 Salı Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

06 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.344,87 ₺ – Satış 6.395,16 ₺
Külçe (0,995): Alış 5.070,00 ₺ – Satış 6.363,18 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.314,29 ₺ – Satış 6.460,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.786,33 ₺ – Satış 5.954,04 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.786,33 ₺ – Satış 5.832,19 ₺
18 Ayar: Alış 4.440,63 ₺ – Satış 5.070,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.595,11 ₺ – Satış 4.030,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 42.217,23 ₺ – Satış 43.157,54 ₺
Ata Beşli: Alış 208.267,79 ₺ – Satış 218.200,00 ₺
Reşat: Alış 41.645,17 ₺ – Satış 43.640,00 ₺
Hamit: Alış 41.645,17 ₺ – Satış 43.640,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 10.154,80 ₺ – Satış 10.530,00 ₺
Yarım: Alış 20.274,97 ₺ – Satış 21.060,00 ₺
Teklik: Alış 40.549,94 ₺ – Satış 42.120,00 ₺
Gremse: Alış 101.558,20 ₺ – Satış 105.300,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 202.306,99 ₺ – Satış 214.365,93 ₺
Kaynak: Haber Merkezi