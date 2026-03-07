CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 7 Mart 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

7 Mart 2026 Cumartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.452,63 ₺ – Satış 7.527,99 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.415,36 ₺ – Satış 7.490,35 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.415,36 ₺ – Satış 7.569,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.776,80 ₺ – Satış 6.974,90 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.827,56 ₺ – Satış 6.904,45 ₺
18 Ayar: Alış 5.238,75 ₺ – Satış 6.050,00 ₺
14 Ayar: Alış 4.241,27 ₺ – Satış 4.800,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 49.793,49 ₺ – Satış 52.500,00 ₺
Ata Beşli: Alış 245.700,37 ₺ – Satış 262.500,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 49.130,17 ₺ – Satış 52.500,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.996,15 ₺ – Satış 12.383,27 ₺
Yarım Altın: Alış 23.963,60 ₺ – Satış 24.756,88 ₺
Teklik: Alış 48.097,65 ₺ – Satış 50.700,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 120.087,92 ₺ – Satış 126.750,00 ₺
