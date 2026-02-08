CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 8 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

8 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.336,75 ₺ – Satış 7.420,92 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.300,06 ₺ – Satış 7.383,81 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.300,06 ₺ – Satış 7.450,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.432,39 ₺ – Satış 6.604,86 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.690,89 ₺ – Satış 6.768,33 ₺
18 Ayar: Alış 5.133,89 ₺ – Satış 6.120,00 ₺
14 Ayar: Alış 4.155,02 ₺ – Satış 4.850,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 48.796,79 ₺ – Satış 52.750,00 ₺
Ata Beşli: Alış 240.782,27 ₺ – Satış 263.750,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 48.146,75 ₺ – Satış 52.750,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.920,32 ₺ – Satış 12.850,00 ₺
Yarım Altın: Alış 23.635,75 ₺ – Satış 25.700,00 ₺
Teklik : Alış 47.247,94 ₺ – Satış 51.400,00 ₺
Gremse: Alış 41.052,20 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 117.684,16 ₺ – Satış 128.500,00 ₺
Kaynak: Haber Merkezi