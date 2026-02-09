CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 9 Şubat 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 7.425,27 ₺ – Satış 7.504,10 ₺
Külçe (0,995): Alış 7.388,14 ₺ – Satış 7.466,58 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 7.388,14 ₺ – Satış 7.598,74 ₺
22 Ayar Gram: Alış 6.771,62 ₺ – Satış 6.986,49 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 6.771,62 ₺ – Satış 6.843,51 ₺
18 Ayar: Alış 5.118,42 ₺ – Satış 5.628,08 ₺
14 Ayar: Alış 4.160,91 ₺ – Satış 4.389,90 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 49.370,82 ₺ – Satış 50.430,84 ₺
Ata Beşli: Alış 243.466,47 ₺ – Satış 251.682,84 ₺
Reşat & Hamit: Alış 48.673,66 ₺ – Satış 51.517,45 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 12.061,76 ₺ – Satış 12.395,77 ₺
Yarım Altın: Alış 23.911,39 ₺ – Satış 24.803,58 ₺
Teklik (Tam): Alış 47.813,24 ₺ – Satış 49.385,56 ₺
Gremse: Alış 119.056,40 ₺ – Satış 122.452,19 ₺
Gremse Beşli: Alış 236.587,35 ₺ – Satış 250.492,84 ₺
Kaynak: Haber Merkezi