Elektrik piyasasında denetim TEİAŞ’a devredildi

Elektrik piyasasında yan hizmet performans testlerinin gerçekleştirilmesi ve test sertifikalarının ve/veya raporların düzenlenmesi, 1 Eylül 2026’dan itibaren Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sunulacak yan hizmete ilişkin performans testleri TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek

Buna göre, sunulacak yan hizmete ilişkin performans testlerinin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanması kararlaştırıldı.

Yan hizmet anlaşmaları kapsamında veya tedarik süreci neticesinde yan hizmet sağlamak üzere yükümlülük üstlenen veya bu hizmeti yükümlenen tüzel kişiden transfer yoluyla devralan veya bu hizmeti sunmak isteyen tüzel kişilerin, yan hizmetleri sağlayacakları tesislerinin ilgili yan hizmeti sağlama niteliğine sahip olduğunu TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek performans testleri neticesinde TEİAŞ tarafından onaylanan standart test raporu veya sertifikasıyla belgelendirmesi gerekecek.

Yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerin devrede olan yan hizmet birimleri için hazırlanmış yan hizmet raporlarını veya sertifikalarını, ilgili yan hizmet için bu Yönetmelikte düzenlenen tedarik sürecinde belirtilen aşamada veya yan hizmet anlaşmasında yer alan şartlar dahilinde TEİAŞ'a sunması gerekecek.

TEİAŞ'ın yaptığı izleme ya da kontroller neticesinde yan hizmet sunan bir tesisin veya toplayıcının ilgili hizmeti yan hizmetler anlaşmasında belirtilen esaslar çerçevesinde sağlamadığının tespit edilmesi durumunda, TEİAŞ ilgili tesisin veya toplayıcının yan hizmet sertifikasının veya test raporunun yenilenmesini talep edebilecek. TEİAŞ'ın talep etmesi halinde, tüzel kişinin ilgili yan hizmeti sunmaya ilişkin sertifikasının veya test raporunun yenilenmesi zorunlu olacak.

1 Eylül'den itibaren TEİAŞ yürütecek

Öte yandan, 1 Ocak 2025'ten sonra elektrik üretim lisansı alan tesisler için sınırlı frekans hassasiyet modu hizmeti testinin yapılması zorunlu tutuldu.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle yan hizmet performans testlerinin gerçekleştirilmesi ve test sertifikalarının ve/veya raporların düzenlenmesi, 1 Eylül 2026'dan itibaren TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar gerçekleştirilecek yan hizmet performans testlerinde, TEİAŞ gözlemcisi bulunması kaydıyla testi yapacak firmalardan akreditasyon şartı aranmayacak.

