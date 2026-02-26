GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zam oranı belli oldu mu, kaç TL olacak? İşte yeni oran

Güncelleme Tarihi:

Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zam oranı belli oldu mu, kaç TL olacak? İşte yeni oran
Milyonlarca emekliyi ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin artması bekleniyor.

Emeklilerin yılda iki defa aldığı bayram ikramiyesine ilişkin yeni çalışma Meclis'e gelmek için gün sayıyor. AK Parti, emeklilerin bayram ikramiyesine zam öngören düzenlemenin de yer aldığı düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunulması hedefleniyor.

YÜZDE 25'LİK ZAM ÖNERİSİ

Etki analizlerinin yapıldığı çalışmada, genel kanaatin yüzde 25'lik bir zam yapılarak 4 bin lira olan ikramiyenin 5 bin liraya çıkartılması yönünde.

DEPREM KONUTLARI İÇİN TAPU MÜJDESİ

Torba kanun teklifinde ayrıca deprem konutlarıyla ilgili de bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Konutların peşin ödemelerinde yüzde 74 indirim sağlanması ve 484 bin lira ödendiğinde tapu verilmesinin önü açılacak.

Mevcut durumda ödemeler bitmeden tapu verilmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

