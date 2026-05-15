Gram altın düştü mü, ne kadar? 15 Mayıs Cuma 2026 çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları 15 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla altın ne kadar, düştü mü?
Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle küresel piyasalardaki gelişmeler ve dolar kurundaki dalgalanmalar altın fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Güncel fiyatlar ve piyasadaki son tablo ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.954,91
SATIŞ: 11.196,08
Altın fiyatları anlık olarak değişiyor
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.846,33
SATIŞ: 6.847,28
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 43.818,46
SATIŞ: 44.645,58
TAM ALTIN
ALIŞ: 44.241
SATIŞ: 44.604
ATA ALTIN
ALIŞ: 44.921,44
SATIŞ: 46.051,42
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.191,71
SATIŞ: 6.483,12
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.835,99
SATIŞ: 22.386,33
Kaynak: Haber Merkezi