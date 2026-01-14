Gümüşte Tarihi Zirve: Gümüş Fiyatları Rekora Koşuyor! 14 Ocak 1 Gram Gümüş Ne Kadar Oldu? Gümüş Alınır mı?

Gümüş fiyatları durdurulamıyor! 14 Ocak Çarşamba günü gümüşün ons fiyatı 90 dolar eşiğini aşarak tüm zamanların rekorunu kırarken, gram gümüş tarafında da üç haneli rakamlar kalıcı hale geldi. Peki, granül ve külçe gümüş fiyatlarında son durum ne? Gümüş yatırımcısı ne yapmalı? İşte güncel rakamlar ve uzman analizleri...

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve enflasyon verilerinin ardından gümüş, altına oranla daha agresif bir yükseliş grafiği çiziyor. 14 Ocak 2026 sabahı itibarıyla piyasa ekranlarına yansıyan satış fiyatları, gümüşün yatırımcısına kısa sürede büyük kazanç sağladığını gösteriyor. Paylaşılan güncel verilere göre gümüşün gram ve külçe bazındaki satış fiyatları şu şekilde seyrediyor: 1 Gram Gümüş (Külçe Bazlı): Külçe gümüş fiyatları baz alındığında, 1 kilogramlık paketin satış fiyatı 139.430,27 TL seviyesinde. Bu da perakende bazda gümüşün gramının yaklaşık 139,43 TL seviyelerinden işlem gördüğünü gösteriyor. Granül Gümüş Satış: Sanayi ve takı sektöründe sıkça tercih edilen granül gümüşün satış fiyatı 139,363 TL olarak kaydedildi. 500 Gram Külçe Gümüş: Yatırımcıların favori ürünlerinden olan 500 gramlık gümüş külçe, 80.418,87 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. 50 Gram Külçe Gümüş: Daha küçük ölçekli birikimler için tercih edilen 50 gramlık gümüş külçenin satış fiyatı ise 9.728,29 TL seviyesinde. Gümüş Fiyatları Neden Yükseliyor?



Gümüşte yaşanan bu tarihi zirvenin arkasında birden fazla temel faktör bulunuyor. Uzmanlar, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki siyasi baskılar ve kurumun bağımsızlığına dair endişelerin değerli metallere olan talebi artırdığına dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra: Jeopolitik Gerilimler: Venezuela, Grönland ve İran eksenli gelişen siyasi belirsizlikler, yatırımcıyı güvenli varlıklara yönlendiriyor. Endüstriyel Talep: Güneş panelleri ve elektrikli araç üretimindeki artış, gümüşün sanayi ayağındaki talebini zirveye taşıyor. Altın-Gümüş Rasyosu: Altının rekor tazelediği bir ortamda gümüşün "ucuz kalmış alternatif" olarak görülmesi, talebi bu yöne kaydırıyor. Uzman Yorumu



Analistler, gümüşün 2026 yılının "yıldız yatırım aracı" olma yolunda ilerlediğini belirtiyor. Finans analistleri, gram gümüşte 120 TL seviyesinin üzerindeki kalıcılığın, psikolojik olarak üç haneli rakamları kanıksattığını ifade ediyor. Yatırımcıların, hızlı fiyat hareketlerine karşı güncel verileri yakından izleyerek temkinli adımlar atmaları öneriliyor.

