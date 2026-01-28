GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Halka Arzda Yeni Hafta Başladı! AKHAN ve NETCD Talep Toplama Ekranı Açıldı: Lot Sayısı ve Fiyat Bilgisi

Halka Arzda Yeni Hafta Başladı! AKHAN ve NETCD Talep Toplama Ekranı Açıldı: Lot Sayısı ve Fiyat Bilgisi
Yatırımcıların merakla beklediği Ocak 2026 halka arz takvimi netleşti. Akhan Un (AKHAN) ve Netcad Yazılım (NETCD), 28-30 Ocak tarihleri arasında Borsa İstanbul’da yerini almak için talep topluyor. Her iki şirketin de bireysel yatırımcıya “Eşit Dağıtım“ yapacak olması, halka arzlara olan ilgiyi zirveye taşıyor. İşte şirketlerin fiyatları, lot sayıları ve fon kullanım detayları...

Akhan Un Fabrikası (AKHAN) Halka Arz Detayları

Gıda sektörünün Adana merkezli güçlü oyuncusu Akhan Un, un üretimi ve tarım ürünleri ticaretiyle dikkat çekiyor. Avrupa standartlarında üretim kapasitesiyle hem iç hem de dış pazarda etkin bir rol üstleniyor.

Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026.

Halka Arz Fiyatı: 21,50 TL (Sabit Fiyat).

Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 1,1 milyar TL.

Dağıtılacak Lot: 54,7 milyon adet (Tamamı sermaye artırımı).

Borsa Kodu & Endeks: AKHAN koduyla işlem görecek; Katılım Endeksi'ne uygundur.

Fon Kullanımı: İşletme sermayesi, borç kapatma ve yeni makarna fabrikası yatırımı.

Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) Halka Arz Detayları

Türkiye'nin yerli yazılım devlerinden Netcad, mühendislik çözümleri ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanında öncü bir konumda bulunuyor. Mekânsal verinin dijitalleşmesi konusundaki Ar-Ge çalışmalarıyla biliniyor.

Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026.

Halka Arz Fiyatı: 46,00 TL.

Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 1,84 milyar TL.

Dağıtılacak Lot: 40 milyon adet (12 milyon sermaye artırımı + 28 milyon ortak satışı).

Borsa Kodu & Endeks: NETCD koduyla işlem görecek; Katılım Endeksi'ne uygun değildir.

Fon Kullanımı: %75-85 oranında Ar-Ge ve işletme sermayesi yatırımları.

AKHAN vs NETCD: Karşılaştırmalı Tablo

Özellik Akhan Un (AKHAN) Netcad Yazılım (NETCD)
Fiyat 21,50 TL 46,00 TL
Dağıtım Yöntemi Bireysel Eşit Bireysel Eşit
Arz Büyüklüğü 1,1 Milyar TL 1,84 Milyar TL
Katılım Endeksi Uygun Uygun Değil
Lider Aracı Kurum Halka Yatırım İnfo Yatırım

Kaynak: Haber Merkezi

