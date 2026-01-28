Halka Arzda Yeni Hafta Başladı! AKHAN ve NETCD Talep Toplama Ekranı Açıldı: Lot Sayısı ve Fiyat Bilgisi

Akhan Un Fabrikası (AKHAN) Halka Arz Detayları
Gıda sektörünün Adana merkezli güçlü oyuncusu Akhan Un, un üretimi ve tarım ürünleri ticaretiyle dikkat çekiyor. Avrupa standartlarında üretim kapasitesiyle hem iç hem de dış pazarda etkin bir rol üstleniyor.
Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026.
Halka Arz Fiyatı: 21,50 TL (Sabit Fiyat).
Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 1,1 milyar TL.
Dağıtılacak Lot: 54,7 milyon adet (Tamamı sermaye artırımı).
Borsa Kodu & Endeks: AKHAN koduyla işlem görecek; Katılım Endeksi'ne uygundur.
Fon Kullanımı: İşletme sermayesi, borç kapatma ve yeni makarna fabrikası yatırımı.
Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) Halka Arz Detayları
Türkiye'nin yerli yazılım devlerinden Netcad, mühendislik çözümleri ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanında öncü bir konumda bulunuyor. Mekânsal verinin dijitalleşmesi konusundaki Ar-Ge çalışmalarıyla biliniyor.
Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026.
Halka Arz Fiyatı: 46,00 TL.
Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 1,84 milyar TL.
Dağıtılacak Lot: 40 milyon adet (12 milyon sermaye artırımı + 28 milyon ortak satışı).
Borsa Kodu & Endeks: NETCD koduyla işlem görecek; Katılım Endeksi'ne uygun değildir.
Fon Kullanımı: %75-85 oranında Ar-Ge ve işletme sermayesi yatırımları.
AKHAN vs NETCD: Karşılaştırmalı Tablo
|Özellik
|Akhan Un (AKHAN)
|Netcad Yazılım (NETCD)
|Fiyat
|21,50 TL
|46,00 TL
|Dağıtım Yöntemi
|Bireysel Eşit
|Bireysel Eşit
|Arz Büyüklüğü
|1,1 Milyar TL
|1,84 Milyar TL
|Katılım Endeksi
|Uygun
|Uygun Değil
|Lider Aracı Kurum
|Halka Yatırım
|İnfo Yatırım
Kaynak: Haber Merkezi