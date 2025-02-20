Konya’da gram altın ne kadar? 20 Şubat 2025 Konya’da gram gümüş ne kadar? 1 gr gümüş kaç TL?

Konya’da gümüş fiyatları, altın kadar vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki, 17 Şubat 2025 itibarıyla Konya’da gram gümüş fiyatı ne kadar? Konya’da gram altın ne kadar? Ayrıca, Dolar ve Euro’nun Konya’daki güncel kuru nedir? İşte 20 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Konya’daki güncel gümüş fiyatları ve döviz kuru bilgileri…

20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel gram gümüş fiyatları şu şekilde: KONYA'DA GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? Granül Gümüş: Alış 37,309 - Satış 40,218 Külçe (50 GR): Alış 1.742,29 - Satış 2.480,04 Külçe (500 GR): Alış 17.910,67 - Satış 20.470,57 Külçe (1 KG): Alış 36.542,96 - Satış 39.776,40 KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR? Gram Altın (Tüm): Alış 3.496,00 TL - Satış 3.512,00 TL Gram Altın (Bozuk): Alış 3.503,00 TL - Satış 3.519,00 TL KONYA'DA DOLAR VE EURO KAÇ LİRA? Dolar / TL Alış:36,403 - Satış: 36,518 Euro / TL Alış: 37,855 - Satış: 38,076 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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