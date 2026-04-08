MEMUR MAAŞ ZAMMI VE ENFLASYON FARKI 2026 | Temmuz’da memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı oluştu mu?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Maaşlarını her 6 ayda bir toplu sözleşme kapsamında belirlenen oran doğrultusunda artıran memurlar, enflasyonun bu oranı aşması durumunda ayrıca enflasyon farkı da alıyor. 2026 yılının ikinci yarısı için %7 toplu sözleşme zammı alacak olan memur ve memur emeklileri, toplam zam oranının ne olacağını merak ediyor. Peki, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu? Temmuz 2026’da maaş zammı yüzde kaç olacak? Detaylar haberimizde...

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri, Temmuz 2026 maaş zammına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Temmuz ayında toplu sözleşme kapsamında %7 oranında zam alacak olan memur ve memur emeklileri, enflasyonun bu oranı aşması durumunda ayrıca enflasyon farkı da elde edecek. Ancak ilk üç aylık enflasyon verilerine göre henüz memur ve memur emeklileri için bir enflasyon farkı oluşmadı. Peki, Temmuz 2026'da memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklileri 2026 yılı ikinci 6 aylık dönem için % 7'lik toplu sözleşme zammı alacak. Ocak ayı enflasyonu 4,84, Şubat ayı enflasyonu 2,96 ve Mart ayı enflasyonu ise 1,94 olarak açıklandı. 3 aylık veri sonucunda memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadı.

TEMMUZ 2026 MEMUR MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklisi için nihai zam oranı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından belli olacak.

Merkez Bankası Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçları ele alındığında Nisan ayı enflasyonu 2,11, Mayıs ayı enflasyonu ise 1,50 olarak duyuruldu. Bu bilgiler ışığında 5 aylık enflasyonun 14,04 olması bekleniyor. Bu tablonun gerçekleştiği senaryoda memur ve memur emeklisi için oluşacak enflasyon farkı 2,74, % 7'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde ise bu oranın % 9,94 olması beklenmektedir.

İlk 6 aylık dönemde Haziran ayı enflasyonunun % 1 olarak ele alındığı tabloda enflasyon farkı 3,77, % 7'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde oluşan zam oranının % 11,04 olması beklenmektedir.

