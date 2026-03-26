Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor
Akaryakıt ürünlerinden motorine, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle indirim yapılması gündeme geldi.

Petrol fiyatları ABD-İsrail-İran savaşında ateşkes yapılması ihtimali ve şaibeli olsa da diplomatik görüşmelerin yapıldığına dair gelişmelerle hafif gerileme gösterdi.

Petroldeki düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına da yansımaya başladı. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor.

İndirim tutarı henüz kesinleşmese de akşam saatlerine doğru netlik kazanacak.

MOTORİN NE KADARA GERİLEYECEK?

Motorin fiyatları yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da litresi 68,54 liraya, Ankara'da 69,68 liraya, İzmir'de ise 69,95 liraya gerileyecek. Doğu illerinde 71,40 lira seviyelerinden satılacak.

BENZİN İNDİRİMİ GÜNDEMDE YOK

Bugünkü açıklamalara göre benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER